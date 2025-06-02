Вячеслав Богуслаєв у СІЗО: обвинувачення та стан здоров'я

За даними Служби безпеки України (СБУ) з офіційного повідомлення СБУ

Вячеслав Богуслаєв, колишній президент запорізького АТ “Мотор Січ”, наразі утримується у Київському слідчому ізоляторі разом з трьома співкамерниками. За інформацією, наданою установою, він перебуває в камері з поліпшеними умовами, розрахованій на чотири особи.

“У приміщенні перебуває чотири особи. Випадків порушення вищевказаним режиму тримання не допускалось.” – Київський слідчий ізолятор

Справи Вячеслава Богуслаєва та Олега Дзюби

Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. За даними Служби безпеки України, після початку повномасштабного вторгнення Росії він фінансував так звану “ДНР” через сплату податків до бюджету самопроголошеної республіки.

Вважається, що Богуслаєв співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року контролювалося “ДНР” і займалося постачанням авіакомпонентів до російського військово-промислового комплексу.

Під час обшуків у його помешканні було виявлено понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород від представників військово-політичного керівництва Росії.

На основі зібраних доказів, у жовтні 2023 року слідчі СБУ направили до суду обвинувальний акт проти Вячеслава Богуслаєва за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Його підлеглий, Олег Дзюба, також обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Обом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводилося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Стан здоров’я та судові рішення

5 листопада 2024 року Вячеслав Богуслаєв, який перебуває під арештом з жовтня 2022 року, був госпіталізований через різке погіршення здоров’я. Наразі його стан покращився, про що повідомило джерело, близьке до експрезидента.

2 грудня 2024 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до Богуслаєва та ухвалив рішення про стягнення активів, пов’язаних з його справою, на користь держави.