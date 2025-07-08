В'ячеслав Зінченко під вартою за вбивство Ірини Фаріон: умови утримання та суд

За даними Нацполіції

З липня 2024 року В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві професорки Ірини Фаріон, знаходиться під вартою. Його запобіжний захід неодноразово продовжували, і наразі він утримується у Львівському слідчому ізоляторі.

Начальник Львівської установи виконання покарань №19 Вадим Кутовой у відповіді на інформаційний запит повідомив, що Зінченко перебуває у звичайній камері площею 7,60 м², розрахованій на двох ув’язнених.

Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими Міністерством юстиції, ув’язненим надається щоденна прогулянка тривалістю одну годину, а харчування здійснюється тричі на день. Готові страви доставляють до камер, оскільки в установі немає окремої їдальні для ув’язнених.

Обвинуваченому заборонено зберігати мобільні телефони, проте він має можливість зв’язку через засоби ІР-телефонії.

В’ячеслав Зінченко та його захист раніше висловлювали побажання щодо покращення умов утримання. У лютому 2025 року він подав клопотання про переведення в одиночну камеру через дискомфорт від куріння інших ув’язнених, але його прохання не задовольнили, хоча дозволили дзвінки до батька.

У березні Зінченко заявив, що задоволений умовами в СІЗО і не очікував кращих умов після затримання. Він також поділився своїм досвідом життя з співкамерниками.

У квітні адвокат Юрій Немировський подав клопотання про посилення заходів безпеки для Зінченка, зокрема переведення в одиночну камеру через погрози від співкамерників, але це клопотання було відхилено. 11 червня обвинувачений подав клопотання про скасування заходів безпеки, оскільки не вбачає загрози своєму життю. На наступних засіданнях він з’являвся без бронежилета і шолома.

Під час засідання 25 червня В’ячеслав Зінченко відмовився коментувати умови утримання журналістам.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня 2024 року неподалік дому Ірини Фаріон невідомий вистрілив у неї і втік з місця події. Мовознавицю госпіталізували з вогнепальним пораненням голови до лікарні святого Пантелеймона, де її прооперували. Стан був критичним, але за кілька годин повідомили про смерть Ірини Фаріон.

21 липня правоохоронці оголосили в розшук підозрюваного, а 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка. Голова МВС Ігор Клименко заявив, що є достатньо доказів його причетності до злочину.

26 липня Галицький районний суд Львова обрав Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Львівський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Обвинувачення інкримінує йому умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості та незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). За ці злочини передбачено довічне позбавлення волі.

Прокурор Дмитро Петльований повідомив, що під час досудового розслідування призначили понад 60 експертиз, допитали понад 1500 осіб та опрацювали відео з камер спостереження.

Обвинувальний акт передали до суду 26 грудня 2024 року. Адвокат Ігор Сулима зазначив, що справа містить 30 томів, у суді вивчають відео та експертизи. Зінченко продовжує перебувати під вартою.