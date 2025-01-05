Про це йдеться у відео, викладеному на YouTube каналі.

Глава держави на прохання Фрідмана згадав початок російського вторгнення в Україну й те, що цьому передувало, зокрема, розмови з американським керівництвом про ймовірний напад з боку РФ.

“Я просив одне у США — якщо ви впевнені, у вас є докази, якщо вiн (російський президент — ред.) вам каже, що буде вторгнення. Прошу дві речі — посильте нас зброєю, а найкраще посильте нас передумовами, щоб не було війни. Залякайте його (Володимира Путіна — ред.), та не кажіть, якщо він прийде, якщо перейде через кордон, якщо почне вбивати, то ми введемо санкції. Вибачте, але це ху…я, реально”, — заявив президент.

Він додав, що лише початку повномасштабної війни в Україні США та інші західні країни поступово запровадили проти Росії жорсткі санкції та почали активне постачання Києву зброї.

Нагадаємо, під час цього інтерв’ю Зеленський також сказав, що “не поважає ні керівника сьогоднішньої Росії, ні російський народ”.