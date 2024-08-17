Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив свою думку щодо розслідування вибухів на газопроводах «Північний потік».

Про це Туск написав у соціальній мережі Х.

Прем’єр-міністр Польщі закликав ініціаторів і покровителів «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2» вибачитися і замовкнути. Його підтримав голова Бюро національної безпеки Польщі, підкресливши одностайність у цій справі.

Ці коментарі були зроблені на фоні заяв колишнього керівника німецької розвідки Аугуста Ганнінга, який стверджує, що Польща може бути причетною до підриву газогонів «Північний потік».

14 серпня The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій стверджується, що до підриву газогонів «Північний потік» можуть бути причетні українські високопосадовці.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що федеральний генеральний прокурор ініціював арешт українця, підозрюваного у диверсії, який проживав у Польщі.

Польська прокуратура підтвердила отримання європейського ордера на арешт, але зазначила, що підозрюваний вже покинув країну.