У семи так званих хитких штатах США, які визначать долю президентських виборів у США, виборці віддають перевагу Дональду Трампу над Камалою Гарріс у питанні вирішення війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це свідчить опитування The Wall Street Journal.

За його результатами, половина виборців у ключових штатах, які визначають долю виборів у США, заявили, що Трамп краще впорається з повномасштабною російською війною в Україні. Тоді як Гарріс віддали перевагу 39% респондентів.

Коли те ж питання стосувалось нинішньої ескалації на Близькому Сході, 48% обрали Трампа як більш спроможного дати раду цій кризі, тоді як про Гарріс так сказали 33% виборців ключових штатів.

Перевагу кандидату-республіканцю в обох випадках віддають і незалежні виборці – тобто ті, які не є постійними прихильниками жодної з партій. Майже половина з них назвали Трампа кращим для вирішення війни в Україні, а 43% – для врегулювання війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Опитування WSJ проводилося з 28 вересня по 8 жовтня, в ньому взяли участь 2100 виборців семи ключових штатів США.

Попередні опитування свідчили, що загальна різниця в рейтингу між кандидатами у хитких штатах перебуває в межах похибки.

На загальнонаціональному рівні, згідно з останнім опитуваннями, Гарріс випереджає Дональда Трампа із 46% проти 43%.