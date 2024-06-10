В результаті останніх виборів, «Європейська народна партія» зайняла лідируючу позицію, отримавши 184 мандати, та висловила рішучу підтримку проєвропейським та проукраїнським інтересам. За нею розташувався «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» з 139 місцями, а група «Оновити Європу» зайняла третє місце з 80 мандатами.

У Франції, після поразки від ультраправої партії Марін Ле Пен, президент Емманюель Макрон оголосив про дострокові парламентські вибори. Партія Ле Пен, «Національне об’єднання», здобула 31,5% голосів і 30 місць у Європарламенті, в той час як рух «Відродження» Макрона з 14,5% отримав лише 13 місць.

У Німеччині, партія «Християнсько-демократичний союз», до якої належить Урсула фон дер Ляєн, перемогла з 30,3% голосів (29 місць), тоді як «Альтернатива для Німеччини» отримала 15,6% і 15 місць. Коаліція Олафа Шольца опинилася на третьому місці з 14,1% і 14 місцями, показавши найгірший результат з часів Другої світової війни.

В Угорщині, Віктор Орбан і його партія «Фідес» отримали 44% голосів (10 місць), що є найгіршим результатом за останні два десятиліття. Опозиціонер Петер Мадяр і його партія «Тиса» набрали 30% (7 місць).

В Італії, партія «Брати Італії» прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні збільшила свою присутність у Європарламенті до 28,6% і 24 місць, що зміцнило її вплив у ЄС. «Демократична партія» зайняла друге місце з 25,6% (22 місця), а за нею розташувалися «Рух 5 зірок» та «Ліга» Маттео Сальвіні (по 8 місць).

У Словаччині, ліберальна прозахідна група виграла вибори до ЄС з 27,8% голосів і 6 місць, обігнавши партію Smer проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо (24,8% і 5 місць).

В Іспанії, «Народна партія» лідирує з 34,2% голосів і 22 місцями, а соціалістична робітнича партія зайняла друге місце з 30,2% (20 місць).

У Польщі, «Громадянська коаліція» Дональда Туска і «Право і справедливість» отримали по 20 місць у Європарламенті, набравши відповідно 37,4% і 35,7% голосів.