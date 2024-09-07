Про це йдеться на сайті МЗС.
8 вересня 2024 року Росія проводить Єдиний день так званого голосування, під час якого відбуватимуться “вибори” до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня.
“Проведення “виборів” на тимчасово окупованих територіях України у порушення норм та принципів міжнародного права фактично делегітимізують політичну систему росії.
А усі причетні до підготовки та проведення так званих “виборів” будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України”, — наголосили у міністерстві.
Там також звернули увагу міжнародних партнерів на те, що представники російських окупаційних сил, зокрема ті, хто “обирається”, не можуть представляти Україну на будь-якому рівні, а їх залученість до делегацій рф на міжнародні заходи не несе жодних правових наслідків.
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