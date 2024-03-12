У Латвії поліцейські та прикордонники під час “виборів” президента РФ перевірятимуть людей, які прийдуть на виборчу дільницю до російського посольства, на предмет наявності в них прав на перебування в країні.

Про це глава Держполіції Армандс Рукс повідомив в інтерв’ю телеканалу TV3, передає LSM.

Він закликав громадян Росії, які проживають у Латвії і мають намір узяти участь у голосуванні, зважати на можливі перевірки на вулицях.

“Доступ до посольства буде відповідним чином контролюватися — разом із ГПО будуть створені пункти перевірки посвідок на проживання та віз”, — сказав Рукс.

Начальник Держполіції зазначив, що такі самі перевірки проводяться російськими службами, коли громадяни Латвії йдуть голосувати на виборчі дільниці в Росії.

Зазначається, що під час перевірок російських громадян можуть бути виявлені серйозні порушення правил перебування в країні. Це може призвести до початку процедури видворення. Для дотримання встановленого правовими нормами порядку в перевірках також братимуть участь представники Управління у справах громадянства та міграції.

Рукс наголосив, що під час “виборів” президента Росії Держполіція працюватиме в посиленому режимі, суворо припиняючи будь-які спроби прославлення російської агресії.

Як повідомляють на сайті посольства РФ, голосування відбуватиметься 17 березня з 8:00 до 20:00 на двох дільницях у посольстві Росії та в його консульському відділі. На сайті посольства неправильно вказано місце розташування виборчих дільниць на вул. Антоніяс, 2 — тоді як 2022 року її було перейменовано на вулицю Незалежності України.

У заяві посольства йдеться про те, що “у зв’язку із закриттям за ініціативою латвійської сторони генеральних консульств Росії в м. Даугавпілс та м. Лієпая, неготовністю влади Латвії забезпечити безпеку виборчих дільниць поза приміщеннями посольства організувати виїзне та дострокове голосування, а також відкрити додаткові виборчі дільниці на території Латвії виявилося неможливим”.