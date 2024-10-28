Про це вона заявила у своєму першому зверненні після голосування 26 жовтня.

“Я не визнаю ці вибори. Не можна визнавати ці вибори, тому що це все одно, що визнавати входження Росії сюди. Я приїхала у цю країну не для цього, наші предки не для цього жили, і ми цього терпіти не будемо”, — наголосила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що під час голосування було зафіксовано численні порушення, які вона назвала “повним шахрайством” та “захопленням голосів” громадян.

Президентка також наголосила, що, на її думку, події під час виборів є частиною “російської спецоперації” та нової форми гібридної війни, спрямованої проти Грузії.

Зурабішвілі закликала громадян країни вийти на протест та оголосила акцію 28 жовтня о 19:00 (за місцевим часом) на площі Руставелі у Тбілісі, закликавши до єдності.

“Ми повинні стати разом і заявити, що не визнаємо ці вибори, не терпимо росію та її вторгнення до Грузії в такій формі. Ми стоятимемо разом”, — додала вона.