Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп висловив припущення про можливу поразку на виборах.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News

Він підкреслив, що, незважаючи на значну перевагу над своєю конкуренткою, віцепрезиденткою Камалою Гарріс, існує ймовірність негативних сценаріїв.