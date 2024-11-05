Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News

Він підкреслив, що, незважаючи на значну перевагу над своєю конкуренткою, віцепрезиденткою Камалою Гарріс, існує ймовірність негативних сценаріїв.

“Я думаю, що в мене досить суттєва перевага, але, можна сказати, так, можу програти. Можуть статися погані речі. Знаєте, речі трапляються, але це буде цікаво”, – зазначив Трамп.