Американський телеканал ABC затвердив правила для передвиборчих дебатів між Дональдом Трампом, кандидатом від Республіканської партії, і Камалою Гарріс, кандидаткою від Демократичної партії. Дебати відбудуться 10 вересня.

Про це повідомив ABC News.

Дебати пройдуть в Національному конституційному центрі у Філадельфії. Модераторами будуть Девід Мьюїр, ведучий і головний редактор програми World News Tonight, та Лінсі Девіс, ведуча програми Prime.

Правила для передвиборчих дебатів

Під час дебатів кандидати стоятимуть за трибунами і не зможуть використовувати підготовлені нотатки чи інші предмети. Ручка, блокнот і пляшка води будуть надані їм на місці.

На дебатах не буде глядачів, питання ставитимуть лише модератори. Мікрофони будуть увімкнені для кожного кандидата лише під час його відповіді. Гарріс та Трамп матимуть по дві хвилини на відповідь, а також додатковий час для спростувань та уточнень — по дві та одній хвилині відповідно.

Ані республіканець, ані демократка не матимуть вступного слова, а їхні завершальні промови триватимуть по дві хвилини.

Загальна тривалість зустрічі — 90 хвилин з двома рекламними паузами, під час яких кандидати не зможуть спілкуватися з представниками своїх передвиборчих кампаній.