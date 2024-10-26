Результати екзитполів різняться на користь того, хто замовляв проведення опитування на виході з дільниць.

Про це пише Interpressnews.

За інформацією видання, екзитпол соціологічного центру Gorbi стверджує, що партія влади нібито здобула більше половини голосів на парламентських виборах у Грузії, що є радикально протилежним прогнозом, порівняно з екзитполом Edison Research.

Згідно з результатами опитування від Gorbi, що проводилося на замовлення провладного телеканалу “Імеді”, за “Грузинську мрію” проголосували 56,1% виборців, за опозиційну “Коаліція за зміни” – 12,6%, блоку “Єдність” (до якого входить партія Саакашвілі “Єдиний національний рух”) – 11,6%, за “Сильну Грузію” – 7%.

У той же час екзитпол від Edison Research прогнозує об’єднаній опозиції понад 51% голосів, а “Грузинській мрії” – 40,9%.

Перед виборами “Грузинська мрія” посилалася на соцопитування Gorbi як аргумент щодо своїх шансів на перемогу.

Сьогодні у Грузії відбулося голосування на парламентських виборах. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.