"Атмосфера, спричинена кампанією дезінформації та ймовірним зловживанням адміністративними ресурсами, обмежила інклюзивність і справедливість виборчого процесу", — голова спостережної місії.

Про це заявив голова спостережної місії ENEMO (НУО “Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами”) Златко Вуйвовіч.

За його словами, голосування відбувалося із серйозними порушеннями, включно з насильством щодо представників опозиції, залякуванням виборців, кампаніями з дискредитації спостерігачів і широко поширеним зловживанням адміністративними ресурсами.

ENEMO також висловила занепокоєння з приводу незалежності та неупередженості ЦВК.

Нагадаємо, згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, “Грузинська мрія – Демократична Грузія” отримала на парламентських виборах в країні 54,273%.

Опозиційні партії, які подолали прохідний бар’єр, не визнали попередні підсумки виборів, заявили про фальсифікацію та про порушення, виявлені в день виборів 26 жовтня, мали прямий вплив на результати.