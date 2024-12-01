Про це повідомляє Romanian Journal.
“Це дуже важливе голосування, оскільки у парламенті голосують за закони Румунії, голосують за уряд. Дуже важливо знати, як позиціювати себе, коли ми приходимо голосувати”, – сказав президент Румунії Клаус Йоганніс журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць.
Зазначається, що цьогоріч у виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. Найбільше кандидатів висунули Соціал-демократична партія та “S.O.S. Romania” – по 636 політиків. За ними крокує Національна ліберальна партія із 630 кандидатами, “Альянс за Союз румунів” із 621, партія “Forța Dreptei” із 619, Демократичний союз угорців Румунії із 596 кандидатами та Союз порятунку Румунії, який висунув 589 кандидатів.
Попередні прогнози показують, що ультраправі партії досягнуть значних успіхів на парламентських виборах у неділю, оскільки опитування показують, що націоналістичний “Альянс за Союз румунів” має невелику перевагу над Соціал-демократичною партією.
Станом на 12:00 на парламентських виборах проголосували 3 206 353 румуни в країні та діаспорі. Явка склала 17,80%.
Виборчі дільниці по всій країні відкрилися в неділю о 07:00 і закриються о 21:00. У румунів діаспори є два дні для голосування – субота та неділя.
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