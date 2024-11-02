Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив журналістам, що сподівається оголосити про свою перемогу в день виборів, хоча експерти попереджають, що остаточний результат може стати відомим за кілька днів, особливо якщо знадобиться провести перерахунок голосів у деяких ключових штатах.

Видання зазначає, що переможців виборів у США зазвичай оголошують провідні ЗМІ. Вони аналізують результати підрахунку голосів, надані виборчими комісіями. Хоча кандидати іноді оголошують про перемогу ще до підрахунку ЗМІ.

“Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми знатимемо, що він насправді маніпулює пресою та намагається маніпулювати консенсусом американського народу… ми готові відповісти”, — сказала кандидатка у президенти США від Демократичної партії, віце-президентка США Камала Гарріс в інтерв’ю ABC у середу.

Вона не надала жодних подробиць цих підготовчих заходів, але шість офіційних осіб Демократичної партії та кампанії Гарріс заявили, що початкова боротьба проти будь-яких претензій щодо перемоги Трампа на ранній стадії відбудеться в суді громадської думки. Вони планують заполонити соціальні мережі та телевізійні ефіри вимогами підрахувати всі голоси перед оголошенням перемоги.

“Як тільки він (Трамп) завчасно оголосить про свою перемогу, ми готові виступити на телебаченні, розповісти правду та залучити широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, щоб дати відсіч”, — зазначив високопосадовець Національного комітету Демократичної партії.