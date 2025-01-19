Щонайменше 70 людей загинули та ще більше отримали поранення на півночі Нігерії в суботу, 18 січня, коли вантажівка з бензовозом перекинулася, а паливо розлилося та вибухнуло.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національне агентство з надзвичайних ситуацій країни.

Згідно зі звітом відомства, знайдено понад 70 тіл, 56 осіб отримали поранення, понад 15 магазинів були зруйновані. Постраждалих доставлено до лікарень для надання медичної допомоги, а встановлення осіб загиблих триває.

Більшість жертв, як стверджує представник нігерійської поліції, були бідними місцевими жителями, які кинулися зачерпнути розлитий бензин після того, як вантажівка перекинулася.

“Великий натовп зібрався, щоб зачерпнути пальне, попри спільні зусилля зупинити їх”, — сказав він у заяві.

Як пише видання, подібні аварії стали звичними для найбільшого виробника нафти в Африці, які забирають життя десятків людей у ​​країні, яка бореться з найгіршою кризою цінності життя за покоління.

Ціни на бензин у Нігерії зросли більш ніж на 400% після того, як президент Бола Тінубу у травні 2023 року скасував субсидію, яка нараховувалася десятиліттями.