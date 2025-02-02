Про це повідомляє пресслужба поліція Дніпропетровської області.
“Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмета поранення отримав чоловік”, — йдеться у повідомленні.
У дописі вказано, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40, після чого на місце події негайно виїхали правоохоронці.
Наразі представники поліції проводять відповідні слідчі дії. Деталі будуть повідомлені пізніше.
Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, у ТЦК та СП в Рівному стався вибух. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще шестеро зазнали поранень.
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