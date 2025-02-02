Ввечері у неділю, 2 лютого, біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух. В результаті вибуху невідомого предмета поранення отримав один чоловік. На місці інциденту працюють правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба поліція Дніпропетровської області.

“Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмета поранення отримав чоловік”, — йдеться у повідомленні.

У дописі вказано, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40, після чого на місце події негайно виїхали правоохоронці.

Наразі представники поліції проводять відповідні слідчі дії. Деталі будуть повідомлені пізніше.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, у ТЦК та СП в Рівному стався вибух. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще шестеро зазнали поранень.