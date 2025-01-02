У середу, 1 січня , біля входу до Trump International Hotel у Лас-Вегасі вибухнув Tesla Cybertruck. Як повідомили в поліції, унаслідок інциденту водій транспортного засобу загинув, а семеро людей зазнали травм. Слідство виявило, що у багажному відсіку автомобіля були розміщені каністри з пальним і великі феєрверки. Наразі не встановлено, як саме вони могли детонувати.

Про це повідомляє Axios.

“Ми виявили каністри з пальним та великі феєрверки у вантажному відсіку автомобіля. Це викликає багато питань, і наразі ми працюємо над їхнім з’ясуванням”, – заявив шериф Кевін МакМагіл із Департаменту поліції Лас-Вегаса.

Вибух стався у центральній частині міста, на Бульварі Лас-Вегаса, поблизу популярного готелю Trump International. За словами шерифа, слідчі перевіряють усі можливі версії інциденту, включно з умисним підривом, а також наявність зв’язку з нещодавнім нападом у Новому Орлеані, де вантажівка в’їхала в натовп, що спричинило загибель щонайменше 15 людей.

За попередньою інформацією, Tesla Cybertruck, що вибухнув у Лас-Вегасі, було орендовано через платформу Turo в штаті Колорадо. Та сама платформа використовувалася для оренди автомобіля, залученого до атаки в Новому Орлеані. Попри це, наразі немає прямих доказів, що пов’язують обидва випадки.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск також прокоментував інцидент, наголосивши, що вибух не був спричинений технічними несправностями автомобіля.

“Ми підтвердили, що вибух стався через великі феєрверки або вибуховий пристрій, який перевозили у вантажному відсіку Cybertruck. Це не пов’язано з самим автомобілем”, – заявив Маск.

Він також додав, що компанія Tesla проводить власне розслідування та співпрацює з правоохоронними органами, щоб надати всю необхідну інформацію.

На місці події пожежники та поліція встановили додаткові заходи безпеки, щоб запобігти можливим повторним вибухам. Представники поліції заявили, що наразі немає загрози для громадян.

Представник Trump Organization Ерік Трамп подякував місцевим службам за оперативну реакцію та заявив, що безпека гостей і працівників готелю залишається їхнім пріоритетом.

“Ми вдячні пожежникам та поліції за їхню швидку і професійну роботу”, – зазначив він.