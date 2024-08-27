Вибух на Омському нафтопереробному заводі 26 серпня серйозно пошкодив одну з основних установок переробки нафти, що значно вплинуло на виробничі потужності підприємства.

Про це повідомляється в Reuters.

Зокрема, було виведено з ладу установку АВТ-11, яка разом з АВТ-10 складає ключову частину виробничих потужностей заводу, з можливістю переробки близько 8,6 мільйона тонн на рік кожна.

Варто зазначити, що інша установка, CDU-10, вже перебувала в простої після пожежі, що сталася на початку серпня. Таким чином, завод зараз працює з обмеженими можливостями.

Причини вибуху поки що не встановлені. Однак, варто враховувати, що останнім часом кілька російських нафтопереробних заводів піддавалися атакам українських безпілотників, що може бути пов’язано з інцидентом.