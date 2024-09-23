Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) оголосив заборону на використання будь-яких пристроїв звʼязку серед своїх членів після вибухів пейджерів і рацій у Лівані.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел видання, КВІР здійснює масштабну перевірку всіх пристроїв, а не лише комунікаційних засобів. При цьому більшість з цих пристроїв є саморобними або були імпортовані з Китаю чи Росії.

Повідомляється, що Іран стурбований ризиком проникнення ізраїльських агентів і через це розпочав перевірку кадрів серед середніх і високопоставлених членів КВІР. За інформацією джерел, це включає перевірку їхніх банківських рахунків як в Ірані, так і за межами країни, а також аналіз їхніх подорожей та поїздок родин.

Неназваний іранський чиновник відзначив, що головною турботою Ірану є захист ядерних і ракетних об’єктів країни, особливо розташованих під землею. А втім, заходи з безпеки на об’єктах було посилено ще минулого року, після того, як Тегеран звинуватив Іран у спробі саботувати ракетну програму.

“Ніколи, ніколи не було таких жорстких заходів безпеки і надзвичайних заходів, як зараз”, — наголосило джерело, припускаючи, що після вибухів пейджерів і рацій у Лівані безпека була ще більш посилена.

Як пише видання, іранські військові використовують цілу низку зашифрованих засобів зв’язку, зокрема рації, для безпечного спілкування. Чимало пристроїв розробляється всередині країни, аби уникнути залежності від іноземного імпорту. Однак у минулому Іран імпортував засоби зв’язку з таких країн, як Китай, Росія і навіть Японія.