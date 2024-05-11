У вечір суботи, 11 травня, чоловік підірвав гранату на одній з вулиць Броварів Київської області, тікаючи від поліцейського.

Про це повідомляють локальні медіа Броварів.

Близько 21:00 у місті Бровари стався вибух. Чоловік підірвав гранату на одній з вулиць. Свідки стверджують, що невідомий намагався втекти від поліцейського. У результаті інциденту постраждав принаймні один правоохоронець.

На місце надзвичайної події прибули криміналісти і вибухотехніки.

Раніше стало відомо про вибух гранати у Києві. У ніч на 28 квітня у Святошинському районі Києва стався вибух. Через необережне ставлення до зброї постраждали люди.

Поліція отримала повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок Святошинського району вночі. На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніки та медики.