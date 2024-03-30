Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
30 березня близько 15 години пролунав вибух у квартирі в Грузинському провулку. Зазначається, що займання перекинулось з третього поверху на п’ятий.
За даними рятувальників, пожежу ліквідовано.
Врятовано трьох людей, серед них – дитина 2016 року народження, її госпіталізовано. З-під завалів деблоковано тіло однієї загиблої людини.
Про причину вибуху у ДСНС наразі не повідомляють. На місці працюють 35 осіб та дев’ять одиниць техніки.
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