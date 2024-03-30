У житловому будинку Білої Церкви на Київщині стався вибух в одній із квартир. Одна людина загинула.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

30 березня близько 15 години пролунав вибух у квартирі в Грузинському провулку. Зазначається, що займання перекинулось з третього поверху на п’ятий.

За даними рятувальників, пожежу ліквідовано.

Врятовано трьох людей, серед них – дитина 2016 року народження, її госпіталізовано. З-під завалів деблоковано тіло однієї загиблої людини.

Про причину вибуху у ДСНС наразі не повідомляють. На місці працюють 35 осіб та дев’ять одиниць техніки.