Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.

За інформацією, 30 травня у селищі Катеринопіль невідомими особами було кинуто вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України. Члени сім’ї не постраждали. До слова, військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, його син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

“Звертаємо увагу суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України”, – зазначають фахівці.

У дописі закликають не забувати, що ворог намагається підірвати мораль українців і знищити єдність, використовуючи значні ресурси. Це є головною стратегією РФ. Інформаційно-ментальна агресія, яку розпочав окупант, може бути переможена лише за умови того, що кожен з українців свідомо, доросло і відповідально ставиться до інформації, яку всі отримують через соціальні мережі та медіа.