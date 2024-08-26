О 08:23 Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що місті працюють сили протиповітряної оборони і закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. О 08:48 стало відомо, що внаслідок російської атаки в обласному центрі пошкоджено багатоквартирний будинок.

За даними начальника обласної військової адміністрації, багатоповерхівку в місті пошкодили уламки російського дрона.

Орієнтовно о 08:50 в місті знову було чутно звуки вибухів. Станом на дев’яту ранку міський голова Поліщук повідомив, що окрім багатоповерхівки в обласному центрі також було пошкоджено інфраструктурний об’єкт, є загиблий.