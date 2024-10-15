У ніч на 15 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще 11 постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Вибухи у місті пролунали близько 2:30, а повітряну тривогу оголосили вже після. У Повітряних силах попереджали, що є загроза балістики з півдня і що на Миколаїв йде швидкісна ціль.

Офіційної інформації станом на 06:30, чим атакували місто і куди були попадання, немає. Як повідомляє Telegram-канал Николаевский Ванек, попередньо Миколаїв могли атакувати ракетами С-300, один з ударів нібито припав по житловому будинку, на місці сталася пожежа. Стверджується, що двоє з 11 постраждалих можуть бути у стані середньої тяжкості та тяжкому стані.