Росія завдала атаку балістикою в Дніпрі та на Нікопольщині.

Про це повідомляє Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОДА.

Вночі в місті Дніпро було чутно вибухи, що спровоковані ворожими балістичними ракетами. В результаті російської атаки постраждали 7 людей, серед яких є 15-річний хлопець. Одна жінка була госпіталізована, а інші отримали лікування на амбулаторній основі.

У житловому районі були пошкоджені магазин, дахи та вікна приватних будинків і багатоповерхівок. Інформація про пошкодження уточнюється.

Також, агресор продовжував атакувати Нікопольщину ввечері за допомогою дронів-камікадзе та артилерії. Були пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін. Також сталася пожежа на полі з пшеницею, яку рятувальники змогли приборкати, але вогонь знищив понад 2 гектари землі.

Окупанти вдарили по райцентру та Покровській громаді, використовуючи безпілотні літальні апарати та артилерію. Інші наслідки цих атак наразі з’ясовуються.