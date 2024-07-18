Начальник управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області Сергій Саїв напав на знімальну групу в ресторані "Рулька", який імовірно належить його синові.

Про це повідомили журналісти “Стопкору”.

Згідно з інсайдерською інформацією, яку редакція отримала з власних джерел, щочетверга ввечері Саїв начебто проводить “робочі зустрічи” з керівниками районів у цьому закладі в селі Дзвянич.

Крім того, навесні цього року Сергій Степанович опублікував власну декларацію про доходи у 2023 році. З цього документу стало відомо, що у власності начальника міграційної служби Прикарпаття перебуває домоволодіння з земельною ділянкою у селі Дзвиняч та причіп “Дністер”.

А от дружина посадовця Богдана Саїв задекларувала понад мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності, 756 тис. грн зарплати у ТОВ “С-Капітель”, 235 тис. грн виплат від “Прикарпатенерготрейду” та майже 720 тис. грн доходу від надання в оренду землі. Крім того, у власності Богдани Саїв – 8 земельних ділянок, 4 квартири, 2 будинки, а також приміщення торгового комплексу, виробничі будівлі та нежитлові приміщення.

Медійники прибули на Прикарпаття, щоб зокрема розпитати чиновника стосовно задекларованих ним статків та можливих бізнес-зв’язків.

“Наша група працювала згідно редакційного завдання. Хотіли поставити пану Саїву декілька запитань — насамперед стосовно його чималої нерухомості. А також щодо щотижневих зібрань у цьому ресторані його підлеглих. Застали Сергія Степановича у закладі під час робочого дня”, — розповів з місця подій кореспондент Ігор Доценко.

За його словами, на початку розмови журналісти представились, показали посвідчення та мікрофон з надписом назви їхнього медіа.

“Сергій Саїв агресивно відреагував, здійснивши напад і вдаривши камеру, що є перешкоджанням законній професійній діяльності журналіста”, — зазначив журналіст.