Про це написав нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Депутат опублікував відповідь міністерства на свій запит про те, як виконується вимога рішення РНБОУ. А саме того пункту, де Мінцифри має провести перемовини із західними техногігантами, щоб вилучити нелегальні застосунки для азартних ігор.
“Мінцифри провело переговори з корпораціями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні “UA” у їхніх магазинах застосунків. Наразі переговори тривають”, — йдеться у відповіді.
У Мінцифри заявили, що для подальшої перевірки й блокування надіслали корпораціям перелік застосунків, який склала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
За словами Железняка, на App Store таких застосунків 35, а на Play Market – 24.
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