Міністерство цифрової трансформації звернулося до Apple і Google, щоб видалити з маркетплейсів застосунки неліцензійних онлайн-казино в Україні.Депутат опублікував відповідь міністерства на свій запит про те, як виконується вимога рішення РНБОУ. А саме того пункту, де Мінцифри має провести перемовини із західними техногігантами, щоб вилучити нелегальні застосунки для азартних ігор.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Депутат опублікував відповідь міністерства на свій запит про те, як виконується вимога рішення РНБОУ. А саме того пункту, де Мінцифри має провести перемовини із західними техногігантами, щоб вилучити нелегальні застосунки для азартних ігор.

“Мінцифри провело переговори з корпораціями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні “UA” у їхніх магазинах застосунків. Наразі переговори тривають”, — йдеться у відповіді.

У Мінцифри заявили, що для подальшої перевірки й блокування надіслали корпораціям перелік застосунків, який склала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

За словами Железняка, на App Store таких застосунків 35, а на Play Market – 24.