Видання Le Figaro оновило свою статтю, зокрема, прибравши згадку про дозвіл Франції та Великої Британії на використання України ракет SCALP/Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії.

У оновленому матеріалі зазначено, що президент США Джо Байден після кількох місяців роздумів дав дозвіл Україні застосовувати американські ракети ATACMS проти Росії.

Згідно з публікацією, питання дозволу на використання західних ракет для ударів по території РФ було в центрі дискусій серед західних лідерів, і французький президент Еммануель Макрон підтримав цю ініціативу під час візиту до Німеччини в травні 2024 року.

“У канцеляріях уже точилися дебати про дозвіл на використання західних ракет проти території Росії. Еммануель Макрон закликав до цього під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року”, – йдеться у публікації.

Водночас учора, 17 листопада, у виданні зазначали, що Франція та Великобританія надали Україні дозвіл на використання ракет SCALP/Storm Shadow.

“Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб території Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow”, — йшлося у повідомленні.

Проте наразі це речення прибрали.