У оновленому матеріалі зазначено, що президент США Джо Байден після кількох місяців роздумів дав дозвіл Україні застосовувати американські ракети ATACMS проти Росії.
Згідно з публікацією, питання дозволу на використання західних ракет для ударів по території РФ було в центрі дискусій серед західних лідерів, і французький президент Еммануель Макрон підтримав цю ініціативу під час візиту до Німеччини в травні 2024 року.
“У канцеляріях уже точилися дебати про дозвіл на використання західних ракет проти території Росії. Еммануель Макрон закликав до цього під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року”, – йдеться у публікації.
Водночас учора, 17 листопада, у виданні зазначали, що Франція та Великобританія надали Україні дозвіл на використання ракет SCALP/Storm Shadow.
“Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб території Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow”, — йшлося у повідомленні.
Проте наразі це речення прибрали.
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