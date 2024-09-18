У серпні витрати загального фонду державного бюджету зросли до 286,2 млрд грн, перевищивши липневий показник у 264,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

На оплату праці з нарахуваннями у серпні спрямували 109,6 млрд грн, включаючи грошове утримання військових, яке зросло до 82,3 млрд грн (у липні було 80,9 млрд грн, у червні та травні — 79,8 млрд грн, у квітні — 78,5 млрд грн).

Загалом із початку року на оплату праці з державного бюджету спрямували 817,5 млрд грн, з них 620,2 млрд грн — на військовослужбовців.

У серпні зменшилися видатки на оплату товарів і послуг, склавши 36,7 млрд грн проти 46,4 млрд грн у липні.

На соціальне забезпечення, включаючи пенсії, допомоги та стипендії, було виділено 48,2 млрд грн, а на субсидії та трансферти підприємствам — 23,6 млрд грн.

Також на обслуговування державного боргу спрямували 49,2 млрд грн, а на трансферти місцевим бюджетам — 10,3 млрд грн.

Загалом, за січень-серпень 2024 року, сума касових видатків загального фонду досягла 2,1 трлн грн, що на 206,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період попереднього року.