Про це повідомив у Фейсбуці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
«Сьогодні в інформаційному просторі шириться фотографія з підручника «Української мови» для учнів 7 класу, на якій зображена карта без Криму.
По-перше: Крим – це Україна!
По-друге: технічну помилку за власний рахунок виправить видавець, який допустив некоректність дизайну», – написав він.
Міністр також додав, що Міністерство освіти має претензії до якості шкільних підручників, які пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти.
З 2 вересня 2024 року експертизу підручників проводитиме Український інститут розвитку освіти (УІРО), а у 2025-2026 роках МОН завершить реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти для вирішення питання якості підручників.
Як повідомили кілька ЗМІ, в підручнику української мови для 7 класу, виданому у 2024 році видавництвом “Літера” за рекомендацією МОН, була виявлена карта України без Криму.