Видавництво, яке припустилося помилки з дизайном, а саме зображенням карти України без Криму у підручнику з української мови для 7 класу, виправить її власним коштом.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

«Сьогодні в інформаційному просторі шириться фотографія з підручника «Української мови» для учнів 7 класу, на якій зображена карта без Криму. По-перше: Крим – це Україна! По-друге: технічну помилку за власний рахунок виправить видавець, який допустив некоректність дизайну», – написав він.

Міністр також додав, що Міністерство освіти має претензії до якості шкільних підручників, які пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти.

З 2 вересня 2024 року експертизу підручників проводитиме Український інститут розвитку освіти (УІРО), а у 2025-2026 роках МОН завершить реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти для вирішення питання якості підручників.

Як повідомили кілька ЗМІ, в підручнику української мови для 7 класу, виданому у 2024 році видавництвом “Літера” за рекомендацією МОН, була виявлена карта України без Криму.