Новий гість на YouTube-каналі “МЕЖА” – Олексій Жупанський. Видавець, письменник, перекладач, амбасадор київського кіберпанку. Людина, завдяки якій українські читачі познайомилися із прозою Орвелла, Пінчона, Юнґера. Поціновувачі фантастики відкрили для себе Пітера Воттса, фанати готичного – заповнили полицю Лавкрафтом і Едґаром По, а прихильники Джойса – почали збиратися раз на рік і читати по розділу Улісса.

Книжковий ринок під час війни

– За час великої війни продажі книг в Україні падали фактично до нуля і знову відновлювалися, з ринку повністю пішла російська книга. Що відбувається у сфері на четвертий рік війни? Які виклики стоять перед українськими видавцями сьогодні?

Так, продажі книг падали до нуля. Природно, що це сталося якраз у момент початку повномасштабного вторгнення. І саме в такому стані все це перебувало буквально десь півтора місяця, не більше. А вже наприкінці березня 2022 року нам у видавництво почали писати книгарні, дзвонити й питати: “Коли ви почнете відвантажувати свої книжки?” Це було для нас несподіваним, але приємним шоком. Тоді, у кінці березня, ситуація була, м’яко кажучи, не з найкращих. І коли ми побачили, що багато книгарень працює, що багатьом людям у цей важкий і тривожний час справді потрібні книжки — зокрема й наші — ми були щиро натхненні.

На початку квітня ми зробили перші відправки у книгарні. З нашого досвіду, під час повномасштабного вторгнення продажі впали. Проте книжки не продавалися менше ніж півтора місяця. А вже до кінця травня замовлень ставало все більше і більше.

Влітку 2022 року я бачив, як ринок став активнішим, ніж був до вторгнення. Друкарні почали буквально захлинатися від замовлень. І відтоді я спостерігаю постійне й значне зростання українського книжкового ринку — такого не було від самого здобуття незалежності.

До 2014 року ринок був млявим — радше схожим на існування у комі з паразитом на грудях. Цим паразитом був російський книжковий ринок, який, за мовчазної згоди, якщо не підтримки нашої держави, поволі душив українське книговидання. Після 2014 року стало цікавіше, але зростання, яке почалося з 2022, не йде з тим періодом у жодне порівняння. І попри війну, бойові дії, купу емоцій, думок, ресурсів, які йдуть на захист країни — ринок росте колосальними темпами. Бо зараз у нас немає російської книжки. Немає того ринку, який свідомо знищував наш. Ось така ситуація.

Виклики для видавців сьогодні

Через стрімке зростання ринку наші видавці несподівано зіштовхнулися з проблемами, яких раніше просто не існувало. Вони не звикли до таких обсягів книжок, які тепер намагаються видавати. Якщо раніше одне видавництво випускало 10–30 книжок на рік, то тепер намагаються охопити десятки, а то й сотні позицій. Великі видавництва говорять: “100? 200? Поїхали!”

Але бракує фахівців — перекладачів, редакторів, коректорів, випускових. Просто не вистачає рук. З’являються нові натхненні люди, які хочуть долучитися, але часто без належного рівня професіоналізму. І в умовах такого шаленого темпу тексти не встигають перевіряти, як слід. У результаті, зростає кількість неякісних видань, особливо перекладних.

Це вже зараз стає системною проблемою. І читачі починають це помічати: хтось уже каже, що краще вивчить англійську й читатиме оригінали, ніж неякісні українські переклади. Це один з найсуттєвіших викликів, який з’явився як побічний ефект позитивної динаміки ринку. Але він є — і щось із цим треба робити.

Як виживала видавнича галузь у нульових

– У 2007 році ти започатковуєш свою видавничу справу. Тим часом вітчизняний книжковий ландшафт майже повністю заповнений російським продуктом. Як вдавалося виживати перші роки?

Український книжковий ринок у нульових роках — це була дуже специфічна історія. Так, справді, російська книжка домінувала. Десь відсотків 90, якщо чесно. Українські видавництва займали не більше 10%, і то в найкращому випадку. Але важливо уточнити: це не означає, що все було повністю заповнене російським продуктом. Були свої винятки.

Серед них — великі гравці з іноземним капіталом або ентузіасти на кшталт Івана Малковича з його «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГОЮ». Вони ще з самого початку робили якісну українську літературу, особливо дитячу. Але загалом атмосфера в галузі була досить дивна — це був прихисток для мрійників, часто трохи дивакуватих людей, які залишились у пострадянській моделі видавничої справи.

Усі основні книжкові мережі тоді належали російському капіталу. Наприклад, «Читай-город» (ми його в колі колег-видавців називали «читай-горОд») займав майже весь простір — знайти українську книжку було складно. Якщо й була, то одна поличка десь біля підсобки прибиральниці: там стояли книжки Фоліо, ФАКТу, А-БА-БИ. А все решта — російське.

Як Олексій починав свій видавничий шлях

До того, як заснувати власну справу, я працював у видавництві «Юніверс», що спеціалізувалося на перекладній іноземній літературі. Там я зрозумів, що, зробивши схоже видавництво, зможу працювати над цікавими мені речами й заробляти на життя, не займаючись тим, що мені не близьке.

Видавництво я почав у 2007 році. Але з моменту заснування до виходу першої книжки минає щонайменше півтора-два роки, такий уже цикл. До 2009 року я вже міг отримувати якусь зарплату й повністю зосередився на видавництві.

Коли видавництво стало бізнесом

– Чи був момент, коли ти відчув, що це нарешті можна назвати бізнесом?

Перший справжній перелом стався після Революції гідності у 2014 році. Тоді російські книжки перестали масово завозити. Зв’язки між російськими власниками та українськими мережами розірвалися. В березні відбулася анексія Криму, у квітні — Книжковий Арсенал, який все-таки провели попри всі обставини. Це був перший справді потужний сигнал: культура — це те, що ми не маємо відкладати “на потім”.

Особисто для мене моментом, коли я вперше відчув, що видавництво — це вже бізнес, а не просто хобі, став 2015 рік. Ми якраз працювали над виданням «1984» Джорджа Орвелла. І хоча раніше вважалося, що такі книжки нема сенсу видавати українською (бо всі вже начебто прочитали російською), у 2015 році ситуація змінилася.

Я вклав багато сил у цей переклад: вичитував, редагував, писав післямову. І коли перед Арсеналом ми анонсували книжку, побачили неймовірний інтерес. Люди стояли в черзі, ми довозили книжки з друкарні Новою поштою просто під Арсенал.

«Улісс» Джойса та новий етап

Того ж року ми видали ще й «Улісса» Джеймса Джойса. Це була величезна книжка — і фізично, і в сенсі складності тексту. Я тоді подумав: «Ми переборщили. Це нікому не потрібно». Але за два дні на Форумі видавців у Львові ми продали весь наклад, який везли.

Це був другий ударний момент, коли я зрозумів: так, ринок змінюється. І змінюється дуже швидко. Люди нарешті почали масово цікавитись якісною українською книгою, і все, що ми вкладали стільки років, почало давати плоди.

«Наша аудиторія — це розумні, цікаві до нетривіальної літератури люди»

– Розкажи, хто є цільовою аудиторією видавництва Жупанського? Оскільки жанрове різноманіття представлених книжок величезне.

З одного боку, мені здається, що наш читач — це насамперед розумна людина. Більшість наших книжок вимагають певного інтелектуального базису, щоб повноцінно їх сприймати. Це, мабуть, єдине, що я можу сказати як спільну рису нашої аудиторії, бо насправді вона дуже різноманітна.

От, наприклад, у нас є серія «Епос», де виходить «Утрачений рай» Джона Мілтона — культурний фундамент європейської та світової літератури. Але є й серія «Ad Astra» — переважно сучасна наукова фантастика, часто дуже прогресивна й нетривіальна. Ми спеціально шукаємо тексти, які справді є новим словом у фантастиці, які стоять на передньому краї.

З іншого боку — серія «Майстри готичної прози». Її читають не лише умовні готи, любителі темної романтики, дарквейву чи готик-року. Цю серію люблять дуже різні люди, вона знайшла свою аудиторію. І нарешті — класика «високої полиці»: «Улісс» Джойса, тобто серія «Майстри світової прози».

Якщо все це узагальнити, наш читач — це людина, яка цікавиться сенсами, яка шукає нетривіальну літературу, яка хоче читати не просто, щоби розважитися, а щоби зануритися глибше.

«Улісс» – занудний та серйозний чи кумедний і абсурдний текст?

Мені особисто трохи прикро, що багато хто вважає «Улісса» занудним, надто серйозним, глибоким і важким. Так, там є серйозність і глибина. Але передусім це — дуже смішна, іронічна, абсурдна книжка. Це нескінченний сміх Джойса над світовою культурою, над традиціями, над усталеними порядками, історією, самим життям.

Це сатиричний роман, переповнений гумором. Просто багато хто цього не бачить, бо навіть не дочитав до другого розділу. А перший — справді не найзахопливіший. Але якщо пройти далі, відкривається цілий світ іронії, гри, інтелектуального бунту.

Кожен розділ «Улісса» написаний у своєму стилі та присвячений іншому: справжнє стилістичне та жанрове божевілля, а не просто серйозна проза.

Bloomsday: щорічне свято Джойса

Щороку 16 червня по всьому світу відзначають Bloomsday — день, описаний в «Уліссі». Люди збираються, читають розділи, інколи навіть приїжджають до Дубліна, проходять маршрутами головного героя: з бару в бар, з вулиці на вулицю — літературне паломництво. І Київ — не виняток. Тут теж є спільноти, які щороку збираються й читають по одному розділу. Це частина глобальної культури, до якої ми вже долучилися.

Пристрасть до темної літератури, або чому ми обираємо незручне

– Цілком очевидно, що значний акцент у видавництві зроблено на «темній» літературі — антиутопії, горор, американська готика, похмура фантастика та дотичні жанри. Розкажи, чому виникла пристрасть саме до моторошної, таємничої літератури?

Так, ти абсолютно права: мені справді імпонує «темна» література, з її похмурими, тривожними й межовими темами. Мені загалом подобається, коли мистецтво досліджує неочевидні, складні ситуації — ті, в яких розкривається справжня природа людини. Бо як можна створити захопливу історію про те, як усе добре? Або як усе правильно влаштовано? Утопії, які колись були популярними, здавалося б, мали б показати ідеальні суспільства — але жодна з них не працює на практиці.

Навпаки антиутопії залишаються болісно актуальними. І коли ми у 2013 році придбали права на «1984» Джорджа Орвелла, раптом у всьому світі спалахнув інтерес до нього. Люди знову почали читати цю книжку, перевидавати її, обговорювати. Хтось казав, що вона вже неактуальна, що описаний тоталітаризм застарів. Але я дивлюся на реальність: як подається інформація, як створюється пропаганда — і бачу слово в слово те, що писав Орвелл. Це досі співзвучно.

«Темне притягує з дитинства»

Я з дитинства любив у літературі похмурі й тривожні реч. Але до 2014 року це було складно видавати українською. Видавці в один голос казали: «На це не дають грантів. Це збитково. Усе вже перекладено російською». І я ще в Юніверсі пробував переконати колег дати шанс фантастиці — не вийшло.

Аж поки я не побачив, що українське видання «1984» таки можуть купувати — і купують! Це був важливий сигнал. Відтоді ми запустили серію «Майстри готичної прози», почали видавати Лавкрафта, а згодом — і Пітера Воттса. Після першого прочитання його «Сліпобачення» я ходив під враженням тижнями.

Це був абсолютний інтелектуальний шок: фантастика, яка розбирає людську природу, ставить під сумнів саме існування свободи волі. Де особистість — лише набір імпульсів, м’ясна машина без контролю. Такі тексти викликають жах, захоплення і бажання видати їх для українського читача.

Про сучасну українську прозу

– Серія сучасних українських авторів «Альтернатива» – це насамперед авангардна, нестандартна та експериментальна проза. Що для тебе визначальне при відборі молодих письменників? Які критерії оцінювання?

Серія «Альтернатива» — це наш авангард. Це — для душі. На жаль, особливого прибутку вона не приносила. Але ця серія дає нам можливість декларувати власне бачення, якою має бути сучасна українська література. Ми відбираємо тексти лише на основі власного естетичного смаку.

Серед авторів — Анатолій Дністровий, чия трилогія («Місто уповільненої дії», «Пацики», «Тибет на восьмому поверсі») нагадує мені українську версію «Механічного апельсина» Ентоні Берджеса. Його твори — це живий досвід кінця 80-х, початку 90-х. Жорстко, реалістично, чесно. І водночас літературно дуже сильно.

Про графоманів, вторинність і вампірів

Через редакцію проходить багато рукописів. І що найбільше засмучує — випадковість стилю та вторинність ідеї. Не вистачає письменницької майстерності. А ще — бажання зробити щось своє.

Чесно, ми не можемо вдесяте читати синопсис, де дівчина їде в Карпати, губиться в лісі, потрапляє в паралельний світ із вампірами, перевертнями, магами, і стає королевою. Це вже були «Сутінки». І фільми вже зняли. Нам не потрібні ще одні «українські Сутінки». Зробіть щось своє.

Нам не треба другого Азімова, але от ще одного українського Воттса — я б, чесно, із задоволенням почитав.

Чи може українська література підкорити світ?

– Західний світ десятиліттями сприймає російську літературу як ключ до розуміння «загадкової російської душі», що сформувало небезпечну ілюзію про РФ як країну. Як протистояти цьому культурному впливу? Чи можемо ми сьогодні сподіватися на бодай один твір, який виведе українську літературу на світові п’єдестали?

Це питання складне, але не безнадійне. Ми безперечно маємо твори, які могли б зацікавити світову аудиторію. Проблема не у відсутності глибоких і сильних текстів, а у відсутності належного просування, перекладів і культурної дипломатії.

Порівняймо з музикою: весь світ знає про норвезький блек-метал чи ісландську артсцену — не через кількість населення, а завдяки наполегливому просуванню, унікальності та впізнаваності. У літературі все складніше: є мовний бар’єр, потрібні потужні перекладачі, які здатні зберегти стиль, ритм, метафори, атмосферу.

Українська держава тільки нещодавно почала інституціалізувати цю сферу. Український інститут книги, програми підтримки перекладів — це важливо, але поки що недостатньо.

А що з текстами?

Твори є. Той самий Юрій Андрухович і його «Московіада» — це те, що має прочитати кожен, хто хоче зрозуміти так звану «російську душу» без прикрас, іронічно й правдиво. Або Валерій Шевчук, зокрема його «Привид мертвого дому» — глибока, ностальгічна, болісна література, яку можна поставити поруч із великими творами Центрально-Східної Європи.

А можливо, наш український Юнґер чи Селін просто зараз сидить в окопі. Велика воєнна література — це завжди осмислення після. Її напишуть ті, хто зараз мовчить, але все бачить.

Про власну прозу: урбаністичний міф і дитячий погляд

– Розкажи про останні свої книжки, а саме цикл «Колесо року». Наразі вже є дві частини: повість «Осіннє заціпеніння» та роман «Серце весни». Чи є у цій історії симпатія до язичництва? Це перша асоціація, яка виникає. Чому головними героями виступають діти, як вдалося вписати у сюжет відьом, поїдених лишаєм корупції депутатів, підступних комунальників-перевертнів і лаврських священників?

Цикл «Колесо року» — це моя спроба створити український урбаністичний міф. Він розгортається у великому місті, схибленому, сюрреалістичному, але впізнаваному. Його рушієм є діти — бо дорослі втратили здатність бачити й відчувати.

Дитинство — це символічний рай, якого ми всі позбулися. І саме діти в цих книжках мають вирішувати дорослі, важкі проблеми: від корупції й байдужості — до магічних загроз, перевертнів, відьом і зниклої зими.

Кожна частина пов’язана з порою року. Осінь, весна вже вийшли. Літо — дописується. А перед цим вийде роман про міжсезоння — атмосферна розповідь про втрату пори року, емоцій, цілісності, ясності.

Це не язичництво, як дехто думає. Це гра з ритуалами, з втраченим сенсом свят, із глибинними архетипами, які досі живі — в новій формі. Ми живемо у місті, де язичницьке і пострадянське, сучасне й архетипічне — переплетені.

Коли чекати продовження серії?

З цим усе трохи заплутано. Оскільки я не люблю поспішати, а всі частини виходять концептуально — саме тієї пори року, до якої прив’язані сюжет і настрій, — боюся, що цього року я не встигну саме до умовного свята врожаю — десь 8 серпня. Написати — так, допишу до того часу. Але от видати — ні. Бо її ще треба дошліфувати, вичитати, видихнути, відійти, а потім знову підійти ближче — оформити і так далі.

Тому наступною, ймовірно, вийде вже написаний роман, присвячений міжсезонню. Спершу планувалося чотири частини — за порами року. Але в процесі, поміж написанням перших двох, народився ще й цей роман. Там ще є варіанти назв — «Липкі обійми міжсезоння», «Сірі обійми міжсезоння» — але суть саме в цьому: міжсезоння.

З одного боку, це про відчуття втраченої зими, помножене на всі соціальні потрясіння останніх років: війну, ковід, дві революції — це все, що вплітається у фон роману.

Символізм цієї втраченої зими — це дзеркало вічних негараздів у суспільстві. На цьому тлі й грає свою гру «Міжсезоння». І, як завжди, в центрі — діти. Саме вони покликані вирішити проблеми світу, бо дорослі — зав’язані у своєму сірому житті, не бачать, що відбувається довкола. А світ котиться в нікуди. Єдина надія — діти, які можуть зупинити цей рух у прірву і, бодай трохи, виправити світ.

Улюблена музика: блек-метал, індастріал

– Чи задає тон твоєї творчості та роботи музика? Я знаю, що жанрово це може бути блек-метал, індастріал, а також дарк-фолк із баладами про втрачений дух Європи :)) Чи є якісь особисті асоціації книжок видавництва із певною музикою?

Так, музика справді задає тон роботи. Я її багато слухаю. Все, що ти згадала — Black Metal, Industrial, Dark Folk, — усе це є. Але ще й купа піджанрів: сладж, построк, дарквейв, дарк-ембієнт — дуже різне.

Я просто люблю працювати під музику. Постійно щось грає, коли займаюся роботою. Лише коли пишу — не слухаю, бо тоді повністю занурююсь у текст і не чую, що грає.

Зазвичай у мене є певні музичні періоди — тиждень слухаю якийсь один гурт або напрям. І от у цей час зазвичай якраз готується якась книжка. Наприклад, пам’ятаю, як улітку 2017 року ми готували чотири книжки для Мінського форуму. Це були:

Ернст Юнґер — «Скляні бджоли»

Амброз Бірс — зібрання творів

Вінстон Черчилль — «Саврола»

Нонфікшн про те, як місто змінює людину як біологічну істоту

І тоді я слухав багато постметалу, зокрема гурт Old Man Gloom. Ця злість і агресія музики допомагала ефективно все підготувати і встигнути «вприхнути» книжки на стенд.

От так і прив’язується музика до книжок — підсвідомо, але глибоко.

Київський кіберпанк

– У своїх соцмережах ти часто згадуєш про “київський кіберпанк”. На твою думку, Київ можна вважати столицею кіберпанку? Де технологічний розвиток співіснує з явним соціальним розшаруванням у міських нетрях.

Це почалося, коли ми купили права на збірку Вільяма Ґібсона — «Спалити хром». Ми тоді багато гуляли Києвом, і певні його ракурси, наприклад, туман, Палац спорту, гігантська панельна реклама, виглядали ніби з майбутнього. Отой Київ, до якого ти звик за студентських часів, наче змінився.

Це все почалося з іронічних фото, але переросло у щось глибше. Київ, звісно, не є столицею кіберпанку. Але в ньому є ці шалені контрасти. З одного боку — реклама електрокарів, хай-тек офіси, з іншого — старі будинки, що розвалюються, подвір’я, ніби з XIX століття.

Це — справжній соціальний кіберпанк. High tech — low life. Тут суперкар під офісом на Банковій, яких у світі 5 штук, а за рогом — розвалений будиночок, де живуть люди. Київ живе в паралельних реальностях.

Книжки, які Олексій не видаватиме (але хотів би)

Є книжки, які я дуже хотів би видати, але не буду — бо їх уже нормально переклали українською до мене. Це — єдина причина.

Бо насправді український ринок зараз заповнений лише відсотків на 5 від усього того, що має бути перекладено зі світової літературної спадщини. У видавців зараз чудова ситуація: можна видавати й видавати.

Так, великі видавництва женуться за модою, видають, наприклад, ромфентезі, бо це гроші. Але 95% світової класики досі не перекладено. Є над чим працювати.

З труднощів — права. Їх важко здобути. Агентства досі ставляться до нас скептично: тиражі малі, роялті смішні. Іноді їм легше не відповідати, ніж листуватися, укладати договір, чекати виплат.

Але ринок зростає. Зростають гонорари, збільшуються наклади. Сподіваюся, стане легше.

Наприклад, хочу видати Томаса Ліґотті — майстра психологічного горору. Але він спілкується виключно паперовими листами. Його агент каже: «Емейли, телефони — ні. Тільки пошта». Добре, що не голубами.

І ми ведемо ці перемовини. Це складно, але навіть захопливо — як у моєму улюбленому фільмі «In the Mouth of Madness», де письменник зникає, а видавництво шукає його листами.

– Наостанок хочу прочитати уривок із відгуку на твою книгу :))

“Що ж тут можна сказати, окрім того, що Олексій Жупанський – наш слон! Він вєдаєт, живе згідно Колеса і Космічних Циклів, нещадно критикує сучасність і пише прекрасні в своїй моторошності і чорно-гуморності книги. Отже, ніяк не можна пройти повз”

– Друзі, приходьте на Книжковий Арсенал, підтримуйте видавництво Жупанського, купуйте книжки в онлайн-крамниці. Олексію, дякую тобі за творчість, за видавництво, за цікаву розмову.