Про це повідомив Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
“Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах – це великий дефіцит для нас”, – зазначив президент.
Крім того, Зеленський заявив, що ці гроші будуть використані для придбання зброї передусім українського виробництва, зокрема далекобійних дронів і ракет.
“Частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі“, – додав він.
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