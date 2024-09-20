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Про це повідомив Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах – це великий дефіцит для нас”, – зазначив президент.

Крім того, Зеленський заявив, що ці гроші будуть використані для придбання зброї передусім українського виробництва, зокрема далекобійних дронів і ракет.

“Частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі“, – додав він.