Про це повідомив Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах – це великий дефіцит для нас”, – зазначив президент.

Крім того, Зеленський заявив, що ці гроші будуть використані для придбання зброї передусім українського виробництва, зокрема далекобійних дронів і ракет.