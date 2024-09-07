Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс пояснив, чому НАТО не закриває небо над Україною.

Про це міністр оборони Нідерландів сказав в інтерв’ю для “Радіо Свобода”.

Рубен Брекельманс вважає, що це може бути не найкращим рішенням, оскільки переваги від такої операції незначні порівняно з можливими ризиками.

Міністр пояснив, що якщо НАТО розмістить системи протиповітряної оборони на кордоні з Україною, вони зможуть захистити лише невелику частину території. До того ж, щоб забезпечити надійний захист, потрібно буде використовувати військові літаки, що може призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією. Такої ескалації, за його словами, намагаються уникнути союзники Альянсу.

Брекельманс також підкреслив, що НАТО постійно шукає нові способи допомоги Україні, але кожен крок має ретельно зважувати ризики і вигоди.

Ці коментарі були зроблені на тлі заяви польського політика Радослава Сікорського, який закликав збивати російські ракети до того, як вони потраплять у повітряний простір Польщі.