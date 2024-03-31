Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Громадяни, які подали заяву до 31 березня, отримають документи за старою ціною.

Через підняття вартості бланків дорожчою стане і оформлення цього документа.

“Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав до 31.03.2024 року складала 1496 грн (992 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка), то з 01.04.2024 вона буде складати 1598 грн (992 грн – вартість адмінпослуги та 606 грн – вартість бланка).

В свою чергу вартість виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів до 31.03.2024 року складала 856 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка).

З 01.04.2024 вона буде складати 958 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 606 грн – вартість бланка)”, – йдеться у повідомленні.