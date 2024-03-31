Про це повідомили у Державній міграційній службі.
Громадяни, які подали заяву до 31 березня, отримають документи за старою ціною.
Через підняття вартості бланків дорожчою стане і оформлення цього документа.
“Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав до 31.03.2024 року складала 1496 грн (992 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка), то з 01.04.2024 вона буде складати 1598 грн (992 грн – вартість адмінпослуги та 606 грн – вартість бланка).
В свою чергу вартість виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів до 31.03.2024 року складала 856 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка).
З 01.04.2024 вона буде складати 958 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 606 грн – вартість бланка)”, – йдеться у повідомленні.
Однак, українців, які подали заяву для оформлення документів до дати зміни ціни (31 березня), попередили, що вони отримають паспорт ще за старою вартістю.
“Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв”, – підсумували у Державній міграційній службі.
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