Правоохоронці висунули підозру виховательці, яка побила дитину залізним прутом у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Раніше в мережі було опубліковано відео цього інциденту.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Виховательку звинувачують у побоях та мордуванні за статтею 126 Кримінального кодексу України. Їй загрожує штраф до 850 гривень, до 200 годин громадських робіт або до одного року виправних робіт.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що конфлікт між вихователькою та дівчинкою виник раптово. Під час сварки жінка близько десяти разів ударила дитину «предметом, схожим на указку». Потерпіла змогла вибити предмет з рук нападниці, однак вихователька продовжила агресію, штовхнувши дівчинку на диван та б’ючи її долонею. Жінку відсторонили від виконання службових обов’язків.

Раніше журналісти «Української правди. Життя» оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині дітей б’ють і знущаються з них.

На записі видно, як жінка б’є дитину, яка намагається захиститися, і при цьому називає її «скотинякою». Правоохоронні органи заявили, що проведуть перевірку цього відеоматеріалу.

Наприкінці вересня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що отримав повідомлення про систематичне скоєння фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми в дитячому навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області.