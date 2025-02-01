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Викладач університету імені Карпенка-Карого Юрій Висоцький прокоментував звинувачення в домаганнях

Юрій Висоцький, звинувачення проти нього роблять, щоб «очорнити» університет.

Субота, 1 лютого 2025, 17:36

Про це пише видання “Українська правда”, якому він прокоментував ситуацію.

Раніше випускники університету Остап Вакулюк та Сергій Волосовець звинуватили його в приниженні студентів та домаганні до них. Так, за словами Вакулюка, викладач міг торкатися руки та обіймати за талію студенток, що сиділи поруч із ним. У такий спосіб він нібито демонстрував, як це треба робити.

Волосовець також сказав, що Висоцький «обирав улюблену студентку», яка під час репетицій сиділа поруч із ним.

«І під час показу, чи при обговоренні, траплялися викиди енергії/емоційні сплески, які супроводжувалися покладанням рук на колінця дівчини або міцних обіймів. Явно дівчина в той момент проявляла емоції невдоволення, але відверто сказати про це не могла», — розповідає випускник.

Самі ж дівчата потім «зізнавалися, що це було огидно, бридко», але ніхто виступити проти майстра не міг, каже Волосовець. Крім того, обидва студенти розповіли, що Висоцький психологічно тиснув на них, використовував «покарання мовчанням», а також критично відгукувався про Революцію гідності.

Сам викладач заявив, що ніколи не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту під час занять або ж психологічного насильства щодо студентів.

“Це свідоме очорнення університету […] Виховання полягає в тому, що людину навчають, як потрібно зробити. Навчальний процес побудований на зауваженнях і увазі на тому, що вийшло добре”, — сказав викладач.

Він вважає, що звинувачення в його бік є спробою скомпрометувати авторитет університету. Викладач переконаний, що джерела подібних “кампаній” мають розслідувати “відповідні служби”.

“Це все замовна кампанія, дуже прикра і болісна для університету. Можливо, хтось працює на те, щоб серед творчої молоді та інтелігенції були настрої зневіри”, – заявив Юрій Висоцький.

Теги: інститут Карпенка-Карого, сексскандал, сексуальне домагання

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