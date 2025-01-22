Анонімне відео зі звинуваченнями на адресу театрального режисера та викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Андрія Білоуса з'явилося на YouTube. У ньому дівчина, яка приховала своє обличчя, розповіла про домагання з боку викладача.

На відео, опублікованому на каналі “Ґвалтівник Білоуса” (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ), дівчина стверджує, що познайомилася з Білоусом у 2020 році, коли вступила до університету.

За її словами, спочатку їхнє спілкування було звичайним, але згодом викладач почав надсилати повідомлення особистого характеру.

“Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи запитувала про інші організаційні моменти, він відповідав: “Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?”. Або писав, що мої повідомлення його збуджують”, — стверджує дівчина.

Вона також зазначила, що Білоус нібито надсилав фотографії інтимного характеру інших студенток та просив її зробити те саме.

“Були випадки, коли він надсилав фотографії студенток, і запитував, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав просити поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, надсилав свої, коли його ніхто не просив”, — розповіла дівчина.

Крім того, дівчина розповіла, що викладач запрошував її “на чай, поговорити й поплакатися йому”.

Реакція університету

Адміністрація університету відреагувала заявою на офіційній Facebook-сторінці, зазначивши, що жодних офіційних скарг чи заяв не надходило.

“Останнім часом мережею невідомими особами поширюється інформація про начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого університету. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило”, — йдеться у заяві.

Університет також закликав уникати поширення неперевіреної інформації та зазначив, що студенти можуть звернутися за підтримкою до психологічної служби та “Скриньки довіри”.