На відео, опублікованому на каналі “Ґвалтівник Білоуса” (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ), дівчина стверджує, що познайомилася з Білоусом у 2020 році, коли вступила до університету.
За її словами, спочатку їхнє спілкування було звичайним, але згодом викладач почав надсилати повідомлення особистого характеру.
“Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи запитувала про інші організаційні моменти, він відповідав: “Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?”. Або писав, що мої повідомлення його збуджують”, — стверджує дівчина.
Вона також зазначила, що Білоус нібито надсилав фотографії інтимного характеру інших студенток та просив її зробити те саме.
“Були випадки, коли він надсилав фотографії студенток, і запитував, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав просити поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, надсилав свої, коли його ніхто не просив”, — розповіла дівчина.
Крім того, дівчина розповіла, що викладач запрошував її “на чай, поговорити й поплакатися йому”.
Реакція університету
Адміністрація університету відреагувала заявою на офіційній Facebook-сторінці, зазначивши, що жодних офіційних скарг чи заяв не надходило.
“Останнім часом мережею невідомими особами поширюється інформація про начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого університету. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило”, — йдеться у заяві.
Університет також закликав уникати поширення неперевіреної інформації та зазначив, що студенти можуть звернутися за підтримкою до психологічної служби та “Скриньки довіри”.
“Закликаємо перевіряти правдивість матеріалів, що публікуються анонімними джерелами, щоб уникнути поширення неправдивих відомостей про наш заклад”, — додали у виші.
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