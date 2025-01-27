Про це повідомила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, передає hromadske.
Після звернень студенток та акторок щодо домагань з боку Білоуса, була ініційована службова перевірка. Наразі Білоус відсторонений від викладацької діяльності до завершення розслідування правоохоронними органами.
Що відомо про інцидент
Звинувачення проти Білоуса з’явилися після анонімного відео, в якому студентка стверджувала, що викладач надсилав їй фотографії інтимних частин тіла інших студенток і просив її відправити схожі знімки. Крім того, він питав, чи хоче вона сексу з одногрупницями, та запрошував “на чай”.
Авторка відео пізніше розкрила своє ім’я і підтвердила, що опублікувала відео за підтримки свого чоловіка.
Університет вже звернувся до Національної поліції, щоб перевірити інформацію та надати правову оцінку інциденту. Юридична служба навчального закладу також почала службову перевірку.
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