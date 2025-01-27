Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.

Про це повідомила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, передає hromadske.

Після звернень студенток та акторок щодо домагань з боку Білоуса, була ініційована службова перевірка. Наразі Білоус відсторонений від викладацької діяльності до завершення розслідування правоохоронними органами.

Що відомо про інцидент

Звинувачення проти Білоуса з’явилися після анонімного відео, в якому студентка стверджувала, що викладач надсилав їй фотографії інтимних частин тіла інших студенток і просив її відправити схожі знімки. Крім того, він питав, чи хоче вона сексу з одногрупницями, та запрошував “на чай”.

Авторка відео пізніше розкрила своє ім’я і підтвердила, що опублікувала відео за підтримки свого чоловіка.

Університет вже звернувся до Національної поліції, щоб перевірити інформацію та надати правову оцінку інциденту. Юридична служба навчального закладу також почала службову перевірку.