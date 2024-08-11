Про це пише Welt.

Політик підкреслив, що єдиним ініціатором ескалації в Україні є Путін. Він зазначив, що погрози Кремля, зокрема ядерні, потребують серйозного ставлення, але не слід їх перебільшувати.

«Я не бачу жодної вигоди, яку Путін міг би отримати від застосування тактичної ядерної зброї. Він ризикував би лише смертю десятків тисяч людей. Це не зламає моральний дух українців. І використання Росією ядерної зброї було б червоною лінією не лише для багатьох союзників по НАТО, а й для багатьох партнерів Росії, таких як Китай. Ціна використання ядерної зброї для Путіна була б набагато вищою, ніж користь», – говорить Певкур.

Експерт зазначив, що за останні півроку Росія не досягла значних успіхів у війні проти України, але існують ознаки підготовки нової хвилі мобілізації. Він підкреслив важливість збільшення постачань озброєнь та навчання українських військових з боку Заходу, оскільки Україні терміново потрібні боєприпаси, системи ППО, ракети та високоточна зброя.

Політик закликав Захід визначитися, чи прагне він допомогти Україні досягти перемоги, чи лише підтримувати її в боротьбі.