У зв'язку з використанням Росією нового виду озброєння під час атаки на Дніпро, Міністерство закордонних справ України вже повідомило партнерів та активує механізми реагування ООН і НАТО, а також планує залучити механізми ОБСЄ.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, повідомляє “Укрінформ”.

Тихий зазначив, що, окрім офіційних звернень та ноти, Україна очікує на скликання спеціальних форматів для того, щоб “розбудити світ і привернути увагу”.

За його словами, якщо підтвердиться використання міжконтинентальної балістичної ракети, то можна буде констатувати, що Росія деградувала до стану Північної Кореї, яка достатньо регулярно запускає такі ракети, лякаючи своїх сусідів, залякуючи світ.

Тихий також закликав міжнародну спільноту не чекати офіційних висновків і продемонструвати Росії неприязнь до таких дій, зміцнюючи систему повітряного захисту України та надаючи необхідні технології для перехоплення нових типів ракет.

Він не став розкривати деталі того, яких систем потребує Україна, але зауважив, що їх кілька у світі і будь-яка система, яка здатна протистояти таким загрозам, має бути в Україні.