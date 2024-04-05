На фронті в Україні систематично використовується хімічна зброя у боєприпасах з боку ворожих сил.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом лише березня сили оборони України та мобільні групи зафіксували понад 370 випадків обстрілів із застосуванням хімічних речовин у снарядах.

“Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО”, — інформує Генштаб.

З лютого 2023 року і до березня 2024 року Збройні сили України зафіксували 1412 випадків використання боєприпасів, що містили небезпечні хімічні речовини.

“Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни”, — наголосили в повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ підкреслив, що такі атаки набувають систематичного характеру, і кількість хімічних обстрілів постійно зростає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія з лютого 2022 року здійснила більше тисячі хімічних атак.