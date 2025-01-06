Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Державне бюро розслідувань у співпраці з СБУ завершило розслідування щодо ексочільника регіонального управління сил територіальної оборони “Південь”. Посадовця звинувачують у тому, що він примусив військовослужбовців працювати на будівництві свого маєтку, використовуючи службове становище.
Як повідомляється, протягом 2023 року троє військових більше року займалися будівництвом його приватного будинку. У цей час їм нараховували доплати, мотивуючи їх виконанням бойових завдань на передовій.
“Обвинувальний акт вже передано до суду”, – йдеться у повідомленні.
Екскомандир, який був звільнений зі Збройних Сил України, обвинувачується за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає до шести років позбавлення волі за зловживання владою чи службовим становищем.
Процесуальний нагляд за справою здійснює спеціалізована прокуратура з питань оборони Південного регіону.
- Микола Тищенко з’явився на судове засідання онлайн
- TikTok звинувачують у сприянні експлуатації дітей через прямі трансляції
- Суд у Росії заборонив Yandex відображати НПЗ на картах через атаки дронів