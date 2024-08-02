Погрожували, викрадали та били людей, щоб отримати від них хабарі. Керівник місцевого ТЦК на Тернопільщині разом з співробітниками таким чином заробляли до 150000 доларів на місяць. Керівника та інших співучасників затримали.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи. Встановлено, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них — працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв’язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби.

До однієї з жертв навіть увірвались вночі до додому та повезли у невідомому напрямку. Відпустили, коли родичі заплатили 30 тисяч гривень.

У місяць “заробітки” зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір “зарплати” залежав від виконаних завдань.

Злочинний план фігурантів викрили оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ.