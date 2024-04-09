Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
“Підозрювані зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр. Оператори здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.
Вони запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України”, — йдеться в повідомленні.
Однак отримані кошти розподілялися між собою, іноді невелика частина грошей переказувалася на благодійність для приховування протиправних дій.
“З квітня 2022 року по червень 2023 року псевдоблагодійники привласнили близько 5 млн грн пожертв.
Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності”, — зазначили в Офісі Генпрокурора.
Під час обшуків у місцях проживання підозрюваних правоохоронці вилучили матеріали, які становлять докази їхньої протиправної діяльності. На даний момент трьом особам, що є підозрюваними у цій справі, обрано запобіжні заходи.
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