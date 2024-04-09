Група шахраїв, що діяла у Києві, привласнила понад 5 млн гривень, приховуючи свої злочинні дії під видом допомоги дітям.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Підозрювані зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр. Оператори здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей. Вони запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України”, — йдеться в повідомленні.

Однак отримані кошти розподілялися між собою, іноді невелика частина грошей переказувалася на благодійність для приховування протиправних дій.

“З квітня 2022 року по червень 2023 року псевдоблагодійники привласнили близько 5 млн грн пожертв. Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності”, — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Під час обшуків у місцях проживання підозрюваних правоохоронці вилучили матеріали, які становлять докази їхньої протиправної діяльності. На даний момент трьом особам, що є підозрюваними у цій справі, обрано запобіжні заходи.