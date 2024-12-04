Про це повідомили у Службі безпеки України.
За завданням російських спецслужб зловмисники намагалися підпалами пошкодити електропідстанції та об’єкти “Укрзалізниці”. Їх дистанційно завербували через спеціально створені Telegram-канали, де пропонували фінансову винагороду за співпрацю.
Диверсії на Миколаївщині
У Миколаївській області викрили чотирьох підлітків віком 14 і 15 років: вони підпалили електропідстанцію, яка забезпечує світлом більшу частину мешканців Первомайського району.
У неповнолітніх під час обшуків вилучили одяг, легкозаймисті суміші й мобільні телефони з доказами злочинів.
Підпали на Київщині
Водночас на Київщині затримали 33-річного чоловіка, який просидів 10 років у вʼязниці за крадіжки: він також співпрацював з РФ. Підозрюваний за завданням ворога підпалив релейну шафу “Укрзалізниці”, що забезпечує безперебійний рух потягів на одній із ділянок у столиці.
Також затримали 29-річного мешканця Борисполя — ігромана, який за гроші від ворога хотів “перекрити” свої програші на тоталізаторах. Фігурант підпалив релейну шафу Укрзалізниці.
“Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану)”, — резюмують у СБУ.
Зазначено, що усім фігурантам, зокрема неповнолітнім, загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
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