У Миколаївській і Київській областях затримали шістьох осіб, які за завданням російських спецслужб здійснювали підпали. Серед них — чотири підлітки віком 14 і 15 років.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За завданням російських спецслужб зловмисники намагалися підпалами пошкодити електропідстанції та об’єкти “Укрзалізниці”. Їх дистанційно завербували через спеціально створені Telegram-канали, де пропонували фінансову винагороду за співпрацю.

Диверсії на Миколаївщині

У Миколаївській області викрили чотирьох підлітків віком 14 і 15 років: вони підпалили електропідстанцію, яка забезпечує світлом більшу частину мешканців Первомайського району.

У неповнолітніх під час обшуків вилучили одяг, легкозаймисті суміші й мобільні телефони з доказами злочинів.

Підпали на Київщині

Водночас на Київщині затримали 33-річного чоловіка, який просидів 10 років у вʼязниці за крадіжки: він також співпрацював з РФ. Підозрюваний за завданням ворога підпалив релейну шафу “Укрзалізниці”, що забезпечує безперебійний рух потягів на одній із ділянок у столиці.

Також затримали 29-річного мешканця Борисполя — ігромана, який за гроші від ворога хотів “перекрити” свої програші на тоталізаторах. Фігурант підпалив релейну шафу Укрзалізниці.

“Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану)”, — резюмують у СБУ.

Зазначено, що усім фігурантам, зокрема неповнолітнім, загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.