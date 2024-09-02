Викрито групу осіб, які підпалювали автівки військових та правоохоронців на півдні України. Група діяла у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

“Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало “замовлення” РФ на вчинення підпалів в Україні. У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що поплічники окупантів підпалювали службові авто Сил оборони. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань. Координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю.

До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі.

За даними слідства, фігуранти “гастролювали” одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім “погоджували” потенційні цілі з російським куратором.

Після його “відмашки” зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх.

Фігуранти фіксували загоряння на мінівідеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти ФСБ.

Зловмисникам вдалося підпалити п’ять транспортних засобів Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів – у Херсоні.

За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору ФСБ ще під час перебування у тюрмі.

Після виходу на волю на колишнього в’язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.

Під час обшуків за адресами затриманих вилучено автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманих.