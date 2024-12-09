Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру голові та ексголові господарського суду однієї з областей.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з розслідуванням, посадовці вимагали в представника приватної компанії неправомірну вигоду в розмірі одного мільйона доларів США.

“Детективами задокументовано передачу першої частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тисяч доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що за отримані кошти підозрювані обіцяли сприяти ухваленню рішень у справах, які розглядав апеляційний господарський суд.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за зловживання впливом.

“Досудове розслідування триває. За результатами буде прийнято рішення щодо правової оцінки дій усіх причетних до схеми осіб”, – зазначає пресслужба.

Водночас слідство наголошує на презумпції невинуватості, адже відповідно до Конституції України, особа вважається невинною, поки її провину не буде доведено в суді.