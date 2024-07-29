Викрито групу осіб, які на території декількох областей України, під час дії воєнного стану організували схему, що допомагала військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон України.

Про це повідомляє пресцентр прокуратури Києва.

Так 30-річна мешканка Одеської області та її 30-річний чоловік підшукували громадянок України, що мають малолітніх дітей, які за гроші у судах підтверджували, що військовозобов’язаний чоловік є батьком дитини. Водночас у свідоцтві про народження зі слів матері батьком був вказаний інший чоловік.

“Відтак чоловік, маючи вже двох власних дітей, подавав позов до суду, у якому просив внести зміни у документи дитини, до якої він не має жодного стосунку, вписавши його батьком. У подальшому це давало змогу фіктивним “батькам”, придатним до військової служби, безперешкодно виїхати за межі України як багатодітним”, – пояснили у прокуратури.

Встановлено, що стати “батьком” за цією схемою коштувало 3500 доларів США.

Організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 9 років.