схеми для ухилянтів

Про це повідомляє пресцентр прокуратури Києва.

Так 30-річна мешканка Одеської області та її 30-річний чоловік підшукували громадянок України, що мають малолітніх дітей, які за гроші у судах підтверджували, що військовозобов’язаний чоловік є батьком дитини. Водночас у свідоцтві про народження зі слів матері батьком був вказаний інший чоловік.

“Відтак чоловік, маючи вже двох власних дітей, подавав позов до суду, у якому просив внести зміни у документи дитини, до якої він не має жодного стосунку, вписавши його батьком. У подальшому це давало змогу фіктивним “батькам”, придатним до військової служби, безперешкодно виїхати за межі України як багатодітним”, – пояснили у прокуратури.

Встановлено, що стати “батьком” за цією схемою коштувало 3500 доларів США.

Організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 9 років.

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