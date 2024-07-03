Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Офіс Омбудсмана викрив схему, як діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації.

Про це він повідомив у своєму Телеграмі.

«Працівники Офісу Омбудсмана випадково стали «розслідувачами». Адже в результаті моніторингових візитів виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон», – зазначив Лубінець.

Він розповів, що у березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині. Лубінець уточнив, що ці вихованці – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

«Мої представники цього року під час моніторингових візитів відвідували заклади за кордоном, де перебувають українські діти. Ми навідалися й до вищезазначеного табору. Працівників Офісу Омбудсмана туди не допустили. Причина – на території були відсутні супроводжуючі від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони», – зазначив омбудсман.

Як він розповів, за інформацією німецьких супроводжуючих, з початку евакуації було 55 дітей, проте відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68.

«Запитання – а де 13 дітей? Моніторингова група так і не змогла перевірити ці дані через ненадання інформації. Наступні позапланові візити ми здійснили в Києві до Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва», – зазначив Лубінець.

За його словами, моніторингові візити здійснили з метою з’ясувати обставини, ознайомитися з документами щодо евакуації, поспілкуватися з керівництвом.

«Те, що ми дізналися, шокувало: керівництво не володіє інформацією про ситуацію у закладі! У Службі й Центрі немає у наявності копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони. Нам вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Найцікавіше: серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення», – повідомив Лубінець.

Він розповів, що супроводжуючі чоловіки звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави, і жоден з них наразі не працює у цих органах. Лубінець підкреслив, що вони не повернулися до України, і «цей факт наштовхує на думку, що це все була «спланована акція».

За його словами, лише у 2024 році Офіс Омбудсмана з’ясував, що вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва залишились без українського супроводу.